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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Германия прекратила поставлять вооружения Турции из-за кризиса в отношениях двух стран. Действующие контракты между сторонами заморожены.

Как передает Report, об этом заявил журналистам Handelblatt глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

«Мы на самом деле имеем обязательство осуществлять поставки партнеру по НАТО, но мы почти полностью всё заморозили», — сказал министр.

Габриэль добавил, что контракты продолжают реализовываться по некоторым договоренностям, где «речь не идет о вооружениях, например, о грузовиках».