​Германия ожидает в 2015 году до 800 тысяч беженцев

Баку. 19 Августа. REPORT.AZ/ Германия ожидает в 2015 году вчетверо больше беженцев, чем в предыдущем.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) после консультаций в Берлине с представителями федеральных земель в среду, 19 августа.

"Нам нужно рассчитывать на то, что в текущем году к нам в Германию прибудет до 800 тысяч беженцев или лиц, претендующих на убежище", - заявил он.

Он отметил, что это будет самым массовым наплывом беженцев за все время существования Федеративной республики.

"Это вызов для всех нас", - констатировал министр, добавив, однако, что задача принять такое число беженцев "не будет для Германии непосильной".

Он сказал, что стране следует настраиваться на высокий приток беженцев в предстоящие годы. При этом де Мезьер подчеркнул, что "каждый беженец, который прибывает в Германию, должен быть принят достойно, безопасно и подобающим образом".

Новый прогноз был подготовлен Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев.