 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Германия ожидает в 2015 году до 800 тысяч беженцев

    Это будет самым массовым наплывом беженцев за все время существования Федеративной республики

    Баку. 19 Августа. REPORT.AZ/ Германия ожидает в 2015 году вчетверо больше беженцев, чем в предыдущем.

    Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) после консультаций в Берлине с представителями федеральных земель в среду, 19 августа.

    "Нам нужно рассчитывать на то, что в текущем году к нам в Германию прибудет до 800 тысяч беженцев или лиц, претендующих на убежище", - заявил он.

    Он отметил, что это будет самым массовым наплывом беженцев за все время существования Федеративной республики.

    "Это вызов для всех нас", - констатировал министр, добавив, однако, что задача принять такое число беженцев "не будет для Германии непосильной".

    Он сказал, что стране следует настраиваться на высокий приток беженцев в предстоящие годы. При этом де Мезьер подчеркнул, что "каждый беженец, который прибывает в Германию, должен быть принят достойно, безопасно и подобающим образом".

    Новый прогноз был подготовлен Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi