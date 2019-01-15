Генсек СЕ раскритиковал нападки на журналистов во Франции

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Совет Европы (СЕ) раскритиковал нападки на журналистов во Франции.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что за последние недели рабочие условия журналистов во время акций протеста «жёлтых жилетов» заметно ухудшились.

Он подверг критике угрозы и нападения, осуществляемые против представителей прессы во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей.

«Нападать на журналиста во время выполнения им своей работы – значит, нападать на демократию. Свобода слова и собрания не является поводом для подобного проявления насилия и ненависти», – заявил он.

Напомним, что ранее истёк срок выдвижения кандидатуры на пост генсека СЕ.