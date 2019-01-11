Названы имена кандидатов на должность генсека Совета Европы

Париж. 11 января. REPORT.AZ/ Истек срок выдвижения кандидатуры на пост генсека Совета Европы (СЕ).

Как сообщает западноевропейское бюро Report, в представленном в бюро Комитета министров Совета Европы последнем списке четыре кандидата.

Это - заместитель премьер-министра Бельгии, министр обороны, министр по вопросам Европы и иностранных дел Дидье Рейндерс, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, член греческого парламента, бывший министр иностранных дел Дора Бакоянни и заместитель премьер-министра Хорватии, министр по вопросам Европы и иностранных дел Мария Пейчинович-Бурич.

Проведя в марте этого года собеседование с каждым из кандидатов, Комитет министров СЕ выскажет Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) окончательное решение. Выборы пройдут в июне этого года и новый генсек приступит к своим обязанностям 1 октября.

Отметим, что срок полномочий нынешнего генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда истекает в этом году.