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    Названы имена кандидатов на должность генсека Совета Европы

    Париж. 11 января. REPORT.AZ/ Истек срок выдвижения кандидатуры на пост генсека Совета Европы (СЕ). 

    Как сообщает западноевропейское бюро Report, в представленном в бюро Комитета министров Совета Европы последнем списке четыре кандидата.  

    Это - заместитель премьер-министра Бельгии, министр обороны, министр по вопросам Европы и иностранных дел Дидье Рейндерс, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, член греческого парламента, бывший министр иностранных дел Дора Бакоянни и заместитель премьер-министра Хорватии, министр по вопросам Европы и иностранных дел Мария Пейчинович-Бурич. 

    Проведя в марте этого года собеседование с каждым из кандидатов, Комитет министров СЕ выскажет Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) окончательное решение. Выборы пройдут в июне этого года и новый генсек приступит к своим обязанностям 1 октября. 

    Отметим, что срок полномочий нынешнего генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда истекает в этом году. 

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