Генсек ООН призвал Тегеран к деэскалации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел в понедельник разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом и призвал в разговоре к деэскалации ситуации с Израилем.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел в понедельник разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом и призвал в разговоре к деэскалации ситуации с Израилем.

Как передает Report , об этом сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генсек провел вчера разговор с иранским министром иностранных дел, - сказал Дюжаррик. - Генеральный секретарь призвал к немедленной деэскалации и фокусе на установлении мира в регионе".

В ночь на 14 апреля Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотниками и ракетами, волна атаки длилась около пяти часов. Позднее газета New York Times сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".

С израильской стороны отметили, что Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 иранских снарядов. Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество из Ирака и Йемена.

Ряд стран выразил беспокойство по поводу растущей напряженностью между Ираном и Израилем выразил.

В МИД Азербайджана призвали все стороны "проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке".