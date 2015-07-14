Генсек ООН приветствовал соглашение между Ираном и "шестеркой"

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал соглашение между Ираном и "шестеркой" переговорщиков по иранской ядерной программе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, Пан Ги Мун заявил, что приветствует историческое соглашение, которое является признанием ценности диалога.

"Я знаю, что был проделан огромный объем работы, чтобы прийти к этому, и я восхищаюсь целенаправленностью и приверженностью переговорщиков, а также храбростью лидеров, которые подтвердили соглашение", - заявил генсек ООН.

Пан Ги Мун выразил надежду и уверенность, что это соглашение приведет к еще большему и взаимному пониманию и сотрудничеству: "ООН готова полностью сотрудничать со сторонами в процессе выполнения этого исторического и важного соглашения".