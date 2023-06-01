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Генсек НАТО скоро посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе

Генсек НАТО скоро посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ближайшее время посетит Турцию для обсуждения членства Швеции.
Другие страны
1 июня 2023 г. 10:21
Генсек НАТО скоро посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе
Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ближайшее время посетит Турцию для обсуждения членства Швеции.

Как передает Report, об этом он сообщил в ходе неформальной встречи глав МИД стран Альянса в Норвегии.

"Я в ближайшее время посещу Анкару, чтобы продолжить обсуждение скорейшего вступления Швеции в альянс", - сказал генсек, при этом отметил, что на данный момент дата визита не определена.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил о том, что страна выполнила выдвинутые Турцией критерии для ратификации заявки на вступление в НАТО, приняв новое антитеррористическое законодательство.

Финляндия и Швеция на фоне событий в Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.

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