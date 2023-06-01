В Швеции заявили о выполнении требований Турции по членству в НАТО

Швеция выполнила выдвинутые Турцией критерии для ратификации заявки на вступление в НАТО, приняв новое антитеррористическое законодательство. Королевство будет добиваться членства в НАТО к саммиту альянса в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля.

Швеция выполнила выдвинутые Турцией критерии для ратификации заявки на вступление в НАТО, приняв новое антитеррористическое законодательство. Королевство будет добиваться членства в НАТО к саммиту альянса в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём в интервью агентству Bloomberg.

"Мы выполнили то, что обещали, и поэтому пришло время Турции начать процесс ратификации и осуществить свою часть соглашения. Швеция выполнила все постановления меморандума", - заявил он.

Агентство уточняет, что в настоящее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сосредоточен на формировании нового правительства после победы на президентских выборах, поэтому вопрос ратификации может затянуться, несмотря на усилия Швеции. "Если ратификации не произойдет до Вильнюса, это может занять недели или даже месяцы, пока турецкий парламент не возобновит работу летом", - уточнил Билльстрём.

Поправки к шведскому закону о терроризме вступили в силу 1 июня. Они предусматривают введение уголовной ответственности за участие в террористических группировках, что подразумевает любую деятельность, направленную на "продвижение, укрепление и поддержку" подобных организаций. Финансирование участия в террористической организации, публичное подстрекательство к террористической деятельности и вербовка для совершения преступления также будут подвергаться уголовному преследованию.

В марте Эрдоган заявил, что Анкара не может ратифицировать документ о вступлении королевства в НАТО, поскольку Стокгольм отказывается экстрадировать 120 лиц, подозреваемых турецкими властями в террористической деятельности.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.