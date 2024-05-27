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Шольц: Россия ежемесячно теряет на поле боя в Украине по 24 тыс. своих солдат

Шольц: Россия ежемесячно теряет на поле боя в Украине по 24 тыс. своих солдат Россия ежемесячно теряет на поле боя в Украине по 24 тысяч своих солдат.
Другие страны
27 мая 2024 г. 00:49
Шольц: Россия ежемесячно теряет на поле боя в Украине по 24 тыс. своих солдат

Россия ежемесячно теряет на поле боя в Украине по 24 тысяч своих солдат.

Как передает Report со ссылкой на N-TV, об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно. Все для империалистической мании величия российского президента", - сказал Шольц во время форума на Фестивале демократии.

Напомним, по последним данным украинского Генштаба, российские потери в войне против Украины уже превысили показатель в 500 тысяч солдат. Кроме того, россияне уже потеряли 357 самолетов и 7 662 танка.

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