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В результате взрыва боеприпасов на полигоне в Чехии пострадали 9 военных

В результате взрыва боеприпасов на полигоне в Чехии пострадали 9 военных При взрыве на военном полигоне в Чехии ранено 9 военнослужащих.
Другие страны
17 июня 2024 г. 16:03
В результате взрыва боеприпасов на полигоне в Чехии пострадали 9 военных

При взрыве на военном полигоне в Чехии ранено 9 военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал lidovky. cz.

Взрыв боеприпасов произошел на военном полигоне Либава на востоке страны.

"Мы занимаемся серьезным происшествием на военном полигоне в Либаве, где взорвался пока неустановленный тип боеприпасов. К сожалению, есть раненые. Мы стараемся оказать им помощь как можно скорее", – говорится в заявлении оборонного ведомства Чехии.
Отмечается, что происшествие расследует военная полиция. На место аварии был направлен вертолет службы спасения.

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Версия на английском языке Explosion rocks Czech military training ground, 9 soldiers injured
Версия на азербайджанском языке Çexiyada poliqonda partlayış olub, doqquz hərbçi yaralanıb

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