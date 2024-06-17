В результате взрыва боеприпасов на полигоне в Чехии пострадали 9 военных

При взрыве на военном полигоне в Чехии ранено 9 военнослужащих.

При взрыве на военном полигоне в Чехии ранено 9 военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал lidovky. cz.

Взрыв боеприпасов произошел на военном полигоне Либава на востоке страны.

"Мы занимаемся серьезным происшествием на военном полигоне в Либаве, где взорвался пока неустановленный тип боеприпасов. К сожалению, есть раненые. Мы стараемся оказать им помощь как можно скорее", – говорится в заявлении оборонного ведомства Чехии.

Отмечается, что происшествие расследует военная полиция. На место аварии был направлен вертолет службы спасения.