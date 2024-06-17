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В Германии задержали шестерых поставщиков кокаина

В Германии задержали шестерых поставщиков кокаина Правоохранительные органы Германии ликвидировали преступную группировку, которая поставляла кокаин в особо крупных объемах из Южной Америки в ЕС.
Другие страны
17 июня 2024 г. 17:45
В Германии задержали шестерых поставщиков кокаина

Правоохранительные органы Германии ликвидировали преступную группировку, которая поставляла кокаин в особо крупных объемах из Южной Америки в ЕС.

Как передает Report, об этом заявили в Европейском полицейском агентстве (Европол).

Незаконные поставки преимущественно осуществлялись через порты Германии, Бельгии и Нидерландов.

В ходе рейдов, прошедших 31 мая и 5 июня в Германии были задержаны шесть человек, обысканы 24 объекта недвижимости, изъяты дорогостоящие автомобили, ювелирные изделия, наличность, электронное оборудование и различные документы.

По данным Европола, только в период с апреля по сентябрь 2023 года правоохранительные органы Бельгии, Эквадора и Германии изъяли около 35 тонн кокаина, к поставкам которого была причастна данная группировка.

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