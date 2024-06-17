Евросоюз обучил 55 тыс. военнослужащих Украины

Европейский союз (ЕС) подготовил к настоящему времени порядка 55 тыс. украинских военнослужащих и продолжит заниматься подобной деятельностью.

Европейский союз (ЕС) подготовил к настоящему времени порядка 55 тыс. украинских военнослужащих и продолжит заниматься подобной деятельностью.

Как передает Report, об этом заявил глава Генштаба ЕС генерал-лейтенант Михель ван дер Лаан в ходе выступления в вашингтонском Центре европейского политического анализа.

"Мы подготовили за эти полтора года уже примерно 55 тыс. солдат на европейской территории, главным образом в Польше и Германии, а также в таких странах, как Испания, Италия, Чехия, Литва, Латвия, и других", - сказал он.

"В следующие месяцы мы намерены делать как можно больше, отталкиваясь от требований Генерального штаба Украины. Так что обучение продолжается", - отметил военачальник.