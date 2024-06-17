Министра экологии Австрии могут судить за превышение полномочий

Правящая Австрийская народная партия (АНП) подаст в суд на министра экологии Австрии Леонору Гевесслер из-за ее голоса в поддержку директивы Еврокомиссии о защите природы в ходе голосования на встрече Совета ЕС в Люксембурге.

Правящая Австрийская народная партия (АНП) подаст в суд на министра экологии Австрии Леонору Гевесслер из-за ее голоса в поддержку директивы Еврокомиссии о защите природы в ходе голосования на встрече Совета ЕС в Люксембурге.

Как передает Report со ссылкой на австрийский портал ORF, об этом говорится в заявлении партии.

В правящей коалиции республики в последние недели обострились противоречия вокруг директивы, которая предполагает принятие в странах ЕС мер, направленных на восстановление 20% экосистем к 2030 году.

АНП высказалась против, заявив, что директива является примером чрезмерного регулирования со стороны Брюсселя и может негативно отразиться на фермерах.

Теперь АНП хочет подать на Гевесслер в суд за превышение полномочий.

По данным австрийских СМИ, канцлер Австрии Карл Нехаммер перед голосованием направил письмо председательствующей в Совете ЕС Бельгии с просьбой не засчитывать голос Гевесслер, так как в коалиции нет консенсуса по этому вопросу.