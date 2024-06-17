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Визит президента РФ в КНДР состоится 18-19 июня

Визит президента РФ в КНДР состоится 18-19 июня Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом КНДР 18-19 июня.
Другие страны
17 июня 2024 г. 15:13
Визит президента РФ в КНДР состоится 18-19 июня

Президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом КНДР 18-19 июня.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына президент Российской Федерации Владимир Путин 18-19 июня 2024 года посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

После визита в Северную Корею Путин совершит визит во Вьетнам, где по итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписаны несколько двусторонних документов.

Путин лишь единожды посещал с визитом Северную Корею – в начале своего первого срока в июле 2000 года. Тогда он встречался с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром.

Нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посещал с официальным визитом Россию с 12 по 17 сентября 2023 года, и вместе с Путиным побывал на космодроме "Восточный".

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