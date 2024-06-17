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Девять не входящих в Евросоюз стран присоединились к санкциям ЕС против Ирана

Девять не входящих в Евросоюз стран присоединились к санкциям ЕС против Ирана Девять стран - партнеров ЕС и кандидатов на вступление, включая Молдавию и Украину, присоединились к последнему блоку санкций ЕС против Ирана "за военную поддержку России".
Другие страны
17 июня 2024 г. 19:20
Девять не входящих в Евросоюз стран присоединились к санкциям ЕС против Ирана

Девять стран - партнеров ЕС и кандидатов на вступление, включая Молдавию и Украину, присоединились к последнему блоку санкций ЕС против Ирана "за военную поддержку России".

Как передает Report, об этом сообщила внешнеполитическая служба Евросоюза.

"Страны - кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина, а также государства Европейской зоны свободной торговли - Исландия, Норвегия и Лихтенштейн - присоединились к решению Совета ЕС от 14 мая о введении санкций против Ирана за военные поставки России", - говорится в заявлении.

"Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала исполнительному решению Совета ЕС, - отмечается в документе. - ЕС принял к сведению это обязательство и приветствовал его".

Евросоюз требует от всех стран-кандидатов в обязательном порядке выполнять все санкционные директивы, равно как и прочие ключевые внешнеполитические решения, несмотря на то что к их выработке кандидаты не допущены. К моменту вступления в ЕС страна-кандидат юридически обязана полностью следовать внешнеполитическому курсу Брюсселя.

14 мая Совет ЕС сообщил, что "расширил запретительные меры против Ирана ввиду его военной поддержки российских военных действий в Украине и вооруженных групп на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря". Санкции включают экспортные запреты на поставки Ирану компонентов ракет, а также включение в черный список юридических и физических лиц.

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