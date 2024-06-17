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Во Франции стартует предвыборная кампания внеочередных выборов

Во Франции стартует предвыборная кампания внеочередных выборов Во Франции стартовала предвыборная кампания в рамках внеочередных парламентских выборов, на которых, согласно опросам общественного мнения, победит крайне правая партия "Национальное объединение".
Другие страны
17 июня 2024 г. 15:25

Во Франции стартовала предвыборная кампания в рамках внеочередных парламентских выборов, на которых, согласно опросам общественного мнения, победит крайне правая партия "Национальное объединение".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон неожиданно назначил выборы после поражения его партии на выборах в Европейский парламент.

"Азартная игра Макрона, заставшая другие партии врасплох, как показывают опросы может обернуться плачевно", сообщает агентство.

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