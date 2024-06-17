В МИД Норвегии заявили, что Палестинская администрация может прекратить работу летом

Палестинская национальная администрация (ПНА) может этим летом перестать исполнять свои обязанности из-за нехватки финансирования.

Палестинская национальная администрация (ПНА) может этим летом перестать исполнять свои обязанности из-за нехватки финансирования.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

"Ситуация крайне тяжелая. Палестинская автономия, с которой мы тесно сотрудничаем, предупреждает нас, что этим летом она может перестать функционировать", - сказал он агентству.

Среди причин глава норвежской дипломатии назвал нехватку финансирования и отсутствие у 500 тыс. палестинцев разрешения на работу в Израиле.

По его словам, остановка работы ПНА приведет к еще одному конфликту, похожему на противостояние израильских сил и палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Такое развитие событий, отметил Эйде, будет ужасным для всех, включая народ Израиля.

Штаб-квартира ПНА находится в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. 7 июня Международная организация труда (МОТ) сообщила, что из-за боевых действий в секторе Газа уровень безработицы на Западном берегу достиг 32%.