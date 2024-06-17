Норвегия дополнительно выделит БАПОР около $9,3 млн

Власти Норвегии намерены выделить Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) дополнительное финансирование в размере около 9,3 млн долларов.

Власти Норвегии намерены выделить Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) дополнительное финансирование в размере около 9,3 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила министр по вопросам международного развития Норвегии Анне Беате Кристиансен Твиннерейм.

"БАПОР - основа гуманитарной помощи в секторе Газа. Война, обвинения со стороны Израиля, постоянные нападки на организацию и удержание средств основными донорами поставили БАПОР в крайне сложную финансовую ситуацию. В связи с этим очень важно, что Норвегия увеличивает поддержку агентства на 100 млн норвежских крон (около 9,3 млн долларов), - заявила она.

Ранее в этом году Стокгольм уже выделил БАПОР почти 26 млн долларов помощи.