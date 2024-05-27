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ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара с воздуха по объекту ХАМАС в Рафахе

ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара с воздуха по объекту ХАМАС в Рафахе Самолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес удар по объекту радикальной организации ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа, на территории которого находились высокопоставленные радикалы.
Другие страны
27 мая 2024 г. 02:26
ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара с воздуха по объекту ХАМАС в Рафахе

Самолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес удар по объекту радикальной организации ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа, на территории которого находились высокопоставленные радикалы.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад самолет ЦАХАЛ нанес удар по объекту ХАМАС в Рафахе, на котором действовали высокопоставленные террористы ХАМАС", - говорится заявлении. "ЦАХАЛ известно про сообщения о том, что в результате удара и возгорания несколько мирных жителей в этом районе получили ранения", - отметили в пресс-службе, добавив, что обстоятельства инцидента "находятся на рассмотрении".

Военные заявили, что "удар был нанесен по законным целям" и "в соответствии с международным правом", а также "с использованием высокоточных боеприпасов и на основе точных разведданных, указывающих на использование этого района ХАМАС".

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