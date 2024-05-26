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ЦАХАЛ атаковал ракетную установку в Рафахе

ЦАХАЛ атаковал ракетную установку в Рафахе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по ракетной установке в Рафахе на юге сектора Газа, из которой ранее в воскресенье были выпущены восемь ракет по центральной части еврейского государства.
Другие страны
26 мая 2024 г. 23:54
ЦАХАЛ атаковал ракетную установку в Рафахе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по ракетной установке в Рафахе на юге сектора Газа, из которой ранее в воскресенье были выпущены восемь ракет по центральной части еврейского государства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.

"Ранее в воскресенье из района Рафаха в сторону центра Израиля было выпущено восемь ракет. Вскоре после этого ВВС Израиля поразили ракетную установку, расположенную возле двух мечетей в районе Рафаха, из которой осуществлялись обстрелы центральной части Израиля", - говорится в заявлении.

По словам пресс-службы, этот обстрел "является еще одним свидетельством систематического использования террористической организацией ХАМАС гражданских районов для своей террористической деятельности, включая ракетные обстрелы израильского гражданского населения".

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