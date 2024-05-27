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Блинкен заявил, что следующие месяцы покажут перспективы интеграции Грузии в ЕС

Блинкен заявил, что следующие месяцы покажут перспективы интеграции Грузии в ЕС Следующие несколько месяцев покажут, каковы перспективы интеграции Грузии в Евросоюз.
Другие страны
27 мая 2024 г. 03:19
Блинкен заявил, что следующие месяцы покажут перспективы интеграции Грузии в ЕС

Следующие несколько месяцев покажут, каковы перспективы интеграции Грузии в Евросоюз.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена по случаю Дня независимости республики.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства полагает, что для Тбилиси получение статуса кандидата в члены Евросоюза стало "достижением исторического масштаба". "Следующие несколько месяцев станут решающими, с точки зрения того, чтобы увидеть, как эта возможность становится реальностью", - добавил он. "Мы призываем руководство Грузии предпринять шаги, необходимые для ее продвижения в правильном направлении", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь утверждал, что США демонстрируют "непоколебимую приверженность демократическому будущему и процветанию Грузии", а также были в числе наиболее активных "сторонников ее суверенитета и целостности". Он заверил, что США "твердо намерены помочь Грузии построить безопасную и процветающую европейскую демократию" и поддерживают "стремление грузинского народа к евроатлантическому будущему". В Грузии в воскресенье отмечают День независимости.

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