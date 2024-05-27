NBC: в США из-за непогоды погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек в четырех американских штатах погибли из-за последствий бурь и торнадо.

По меньшей мере 15 человек в четырех американских штатах погибли из-за последствий бурь и торнадо.

Как передает Report , об этом сообщает телекомпания NBC.

По ее данным, семь человек, двое из которых - дети, погибли в штате Техас, два - в Оклахоме, пять - в Арканзасе и один - в Кентукки. Точное число пострадавших пока не называется, однако, как указывает NBC, несколько жителей Техаса получили травмы и были доставлены в больницы на машинах скорой помощи и вертолетах.

По данным мониторингового ресурса PowerOutage.us, более 200 тыс. жителей Кентукки остались без электричества. Отключения затронули также более 81 тыс. потребителей в Арканзасе, 79 тыс. - в Миссури, более 41 тыс. - в Техасе и более 22 тыс. - в Теннесси.