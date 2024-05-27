The Times: За беспорядками в Новой Каледонии стоит жестокая французская колониальная история

Британское издание The Sunday Times обратило внимание на влияние жестокой колониальной истории Франции на политику этой страны в Новой Каледонии и заявило, что это стало самым серьезным кризисом за время президентства Эммануэля Макрон.

Британское издание The Sunday Times в своей статье обратило внимание на влияние жестокой колониальной истории Франции на политику этой страны в Новой Каледонии и заявило, что это стало самым серьезным кризисом за время президентства Эммануэля Макрона.

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Представляя Францию на международной футбольной арене, Кристиан Карембеу, неутомимый полузащитник, входивший в состав команды, выигравшей Кубок мира в 1998 году, предпочел не петь "Марсельезу" перед матчами. Когда его попросили объяснить это, он обвинил Францию в колониальных злоупотреблениях на своей родине, в Новой Каледонии.

В 1931 году Франция устроила выставку, чтобы показать разные уголки своей империи. На ней были представлены 100 канаков из Новой Каледонии в Тихом океане. С них сняли одежду и выставили в качестве опасных каннибалов в зоопарке в Булонском лесу в Париже, где их заставляли есть сырое мясо и исполнять "дикарские" танцы.

Одним из них был прадед футболиста Вилли Карембеу.

История колониальной жестокости Франции оказывает сильное влияние на ее сегодняшнюю политику. Обида и упреки, которые она вызвала в Новой Каледонии, где за почти две недели гражданских беспорядков погибли семь человек, включая двух полицейских, превратились в один из самых серьезных кризисов за время президентства Макрона.

Франция обвинила чужаков в том, что они играют на старых колониальных обидах, дабы разжечь несогласие на территории с населением 270 000 человек, расположенной на 140 островах: Посты в социальных сетях с хэштегом EndFrenchColonialism были отнесены к Азербайджану, союзнику России, который возмущен поддержкой Францией Армении.

Протестующие в Нумеа, столице Новой Каледонии, возводят баррикады, жгут автомобили и грабят предприятия. Франция направила тысячи полицейских и солдат для охраны аэропорта и восстановления порядка.

Еще одним показателем беспокойства французов стало то, что в разгар подготовки к выборам в Европейский парламент и Олимпийским играм в Париже, а также во время общенациональной охоты на сбежавшего преступника Макрон совершил 24-часовой перелет на южнотихоокеанский архипелаг, расположенный в 11 000 миль от Франции и настолько далеко, насколько это вообще возможно, оставаясь на французской земле.

Ему пришлось лететь на вертолете из аэропорта прямо в штаб-квартиру полиции в Нумеа, чтобы избежать баррикад.

"Новая Каледония очень важна для нас, она является оплотом против растущего влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал французский дипломатический источник, объясняя причину визита. Он отметил, что Новая Каледония содержит четверть мировых запасов никеля, который используется для производства батарей в гибридных автомобилях, а также монет, брони и лопастей турбин.

Прежде чем вернуться домой спустя 12 часов после встреч с лояльными французами и сторонниками независимости, Макрон согласился отложить реформу голосования, которая позволила бы голосовать недавно прибывшим на территорию страны. Ожидаемая в ближайшие дни на специальном съезде обеих палат парламента Франции в Версале реформа стала поводом для вспышки насилия.

Коренные канаки, составляющие 40 процентов населения и имеющие право голоса на французских и европейских выборах, опасались, что предоставление права голоса приезжим приведет к снижению электорального веса первых жителей территории и осложнит их усилия по завоеванию независимости. Но напряжение не ослабевает: "Канаки никогда не откажутся от независимости", - заявил Доминик Фочи, один из лидеров сторонников независимости. "Мы должны быть услышаны".

Корни конфликта уходят глубоко в историю. Первым "открыл" острова капитан Джеймс Кук во время своего второго эпического путешествия. Холмы напомнили ему Шотландию, поэтому он назвал территорию Новой Каледонией.

Однако большую часть начала XIX века это место привлекало только китобоев и работорговцев. Канаков похищали или заманивали в плен в рамках зловещей практики, известной как "черный дрозд". Когда в 1849 году американское судно совершило ошибку, высадившись на острове Новая Каледония, команда из нескольких десятков человек была убита и съедена.

Французы завладели островом в 1853 году, когда Наполеон III объявил эту территорию частью империи, а затем превратил ее в исправительную колонию. Десятки тысяч заключенных были отправлены на работу в никелевые шахты и на плантации. Канаков согнали в резервации.

Последовала серия восстаний. Лидер одного из них, великий вождь Атаи, был обезглавлен в 1878 году, а его голова была возвращена во Францию в качестве "трофея" для выставления в различных музеях. В конце концов, череп был возвращен в Новую Каледонию для захоронения в 2014 году, после того как отношения между Парижем и Нумеа преследовали его на протяжении десятилетий.

К тому времени территория 28 языков достигла точки кипения: Что касается предка футболиста Карембеу, то его вместе с другими "экспонатами" зоопарка в 1931 году отправили в Германию для аналогичной выставки в зоологическом саду в обмен на коллекцию крокодилов. В конце концов канакам разрешили вернуться на родину.анаки, утверждая, что они социально и экономически маргинализированы, снова взялись за оружие под предводительством организации, известной как FLNKS (Национальный канакский социалистический фронт освобождения).

В 1984 году Элой Мачоро, "Че Гевара Тихого океана", был застрелен полицейским снайпером: "Вы можете убить революционера, но вы не можете убить его идеи", - эти слова высечены на его надгробном камне, где каждый год собираются люди, чтобы помянуть его. Четыре года спустя боевики канаков убили четырех жандармов и удерживали 27 заложников в коралловой пещере. Французские военные убили 19 человек во время попытки спасения.

Соглашение 1998 года, положившее конец этой виртуальной гражданской войне, устанавливало 20-летний график передачи власти от французского государства при условии проведения консультаций с общественностью. Но в 2018 году избиратели отвергли независимость, 56 процентов проголосовали "нет". Два года спустя результат был подтвержден, хотя и с меньшим перевесом. Третий референдум в 2021 году был бойкотирован сторонниками независимости на том основании, что они оплакивали своих погибших от пандемии, и в результате 97-процентную победу одержали сторонники Франции.

Сегодня эта территория как никогда глубоко расколота между канаками, требующими повторного голосования в надежде выйти из объятий Франции, и белыми поселенцами, калдошами, которые хотят остаться частью Франции.

"Это сложная ситуация", - говорит Натали Мргудович, французский специалист по заморским территориям страны и преподаватель Астонского университета. "Между двумя группами существует сильная напряженность, они мало смешиваются". Французы на родине, по ее словам, в основном равнодушны: "Большинству безразлично, выйдет Новая Каледония из состава Франции или нет. Она так далеко".

Что касается предка футболиста Карембеу, то его вместе с другими "экспонатами" зоопарка в 1931 году отправили в Германию для аналогичной выставки в зоологическом саду в обмен на коллекцию крокодилов. В конце концов канакам разрешили вернуться на родину.

Карембеу, родившийся на острове Лифу, вырос, играя в футбол босиком на улицах, а затем добился известности в Европе, где играл за мадридский "Реал", а также за "Мидлсбро".

Он не может игнорировать судьбу своего прадеда: "Моя семья, как и многие семьи канаков, пережила ужасные события", - сказал он. "Я не могу петь национальный гимн Франции, потому что знаю историю своего народа".