Economist: Дефицит взрывчатых веществ усложнил для ЕС оказание помощи Украине

Нехватка взрывчатых веществ в Евросоюзе замедляет производство вооружений для нужд Украины.

Нехватка взрывчатых веществ в Евросоюзе замедляет производство вооружений для нужд Украины.

Как передает Report , об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на опрошенных экспертов.

Согласно сведениям издания, после окончания холодной войны многие европейские производители взрывчатых веществ были вынуждены либо заметно сократить свое производство из-за резкого падения спроса, либо полностью закрыть свои предприятия. В частности, Великобритания закрыла свой последний завод по производству взрывчатых веществ в 2008 году. В других странах многие государственные предприятия были либо приватизированы, либо законсервированы. В настоящее время последний в ЕС крупный завод по производству тротила расположен на севере Польши.

Журнал отметил, что на данный момент лишь несколько компаний производят высокоэнергетические материалы, соответствующие стандартам НАТО для артиллерийских зарядов и ракет. Одна из них - норвежская Chemring Nobel, у которой имеется специализированный завод в 45 км к югу от Осло. Другая такая компания - французская Eurenco с предприятием в городе Карлскуга.

С одной стороны, обращает внимание The Economist, различные оборонные компании инвестируют в расширение производственных мощностей в этом направлении, учитывая субсидии со стороны ЕС. Однако строительство завода с нуля может занять от трех до семи лет, пояснил один из экспертов издания. В качестве примера журнал обратил внимание на строящийся германским концерном Rheinmetall комплекс по производству взрывчатых веществ в Венгрии, который начнет работу только в 2027 году.

Аналитики подчеркивают, что правила безопасности и охраны окружающей среды, принятые в ЕС, также могут препятствовать расширению производственных мощностей. Другой проблемой называется дефицит квалифицированных работников. Кроме того, под угрозой находятся поставки критически важного сырья, включая нитроцеллюлозу, необходимую в производственных целях.

На фоне этих трудностей, пишет издание, некоторые поставщики боеприпасов ищут взрывчатые вещества за рубежом, в том числе в Индии и Японии. В то же время они опасаются, что производимые там вещества из-за более низкого качества могут повредить саму военную технику и вооружения.