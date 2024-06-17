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США внесли в санкционные списки по терроризму 4 человек, 7 компаний и танкер

США внесли в санкционные списки по терроризму 4 человек, 7 компаний и танкер Министерство финансов США расширило санкционный список, связанный с терроризмом, внеся в него четырех физических, семь юридических лиц и танкер.
Другие страны
17 июня 2024 г. 21:08
США внесли в санкционные списки по терроризму 4 человек, 7 компаний и танкер

Министерство финансов США расширило санкционный список, связанный с терроризмом, внеся в него четырех физических, семь юридических лиц и танкер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ведомстве.

Как следует из обновленного списка, обнародованного ведомством, рестрикции коснулись граждан Йемена, Ирака и Украины. В перечень попали компании из КНР, ОАЭ, Омана, а также подразделение "Харакат Ансар Аллах аль-Авфия", базирующееся в Ираке и Сирии. Кроме того, под санкции попал танкер Otaria под флагом Камеруна.

Как пояснили в Госдепартаменте США, американские власти полагают, что попавшие под рестрикции лица и компании содействовали закупке оружия для йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

"Сегодня мы вводим санкции против ключевых игроков, в том числе базирующихся в КНР, которые позволяли силам хуситов получать прибыль и приобретать ряд материалов, необходимых для производства современного оружия, которое они используют для осуществления террористических атак против США и их союзников", - говорится в заявлении ведомства.

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