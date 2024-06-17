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Нетаньяху принял эмиссара США в связи с ростом напряженности на границе с Ливаном

Нетаньяху принял эмиссара США в связи с ростом напряженности на границе с Ливаном Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял старшего советника Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймоса Хокстина, выступающего посредником на переговорах по вопросам вокруг израильской границы с Ливаном.
Другие страны
17 июня 2024 г. 19:46
Нетаньяху принял эмиссара США в связи с ростом напряженности на границе с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял старшего советника Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймоса Хокстина, выступающего посредником на переговорах по вопросам вокруг израильской границы с Ливаном.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

Согласно информации, во встрече также принял участие министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. В канцелярии не стали сообщать детали переговоров.

По данным издания, Хокстин находится в Израиле в рамках усилий администрации президента США Джо Байдена по "предотвращению эскалации" на израильско-ливанской границе. В течение дня он встретится в Израиле с лидерами оппозиции Яиром Лапидом и Бени Ганцем.

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