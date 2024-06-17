В Малави состоялись похороны вице-президента Саулоса Чилимы

Государственные похороны вице-президента Малави Саулоса Чилимы, погибшего в авиакатастрофе, состоялись в его родной деревне Нсипе, район Нчеу в центральной части страны.

Государственные похороны вице-президента Малави Саулоса Чилимы, погибшего в авиакатастрофе, состоялись в его родной деревне Нсипе, район Нчеу в центральной части страны.

Как передает Report, об этом сообщила в трансляции с места события малавийская газета The Nation.

В церемонии приняли участие президент Малави Лазарус Чаквера и первая леди Моника Чаквера, сообщает издание.

По данным, на церемонии архиепископ Блантайрский Томас Мсуса призвал католическую церковь канонизировать вице-президента Чилиму.

"Если у вас камни в руках, отбросьте их в сторону, - отметил архиепископ. - Если тесаки - употребите их для нужд по хозяйству, а не для того, чтобы нападать на других", - призвал таким образом к миру священнослужитель.

По данным местных СМИ, доставка гроба с телом Чилимы из столицы в деревню Нсипе не обошлась без инцидентов - неизвестные бросали в траурный кортеж камни, четверо человек погибли, когда один из автомобилей столкнулся с толпой. Для обеспечения порядка на похоронах были привлечены около 2 тыс. полицейских.

Чилима и восемь высокопоставленных чиновников погибли в авиакатастрофе 10 июня близ Чикангава, район Мзимба.