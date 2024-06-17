О нас

Генштаб ЕС: Запад утрачивает позиции в ряде африканских стран

Генштаб ЕС: Запад утрачивает позиции в ряде африканских стран Коллективный Запад утрачивает позиции в ряде африканских стран, в то время как другие страны укрепляет свое положение в данном регионе.
Другие страны
17 июня 2024 г. 21:43
Генштаб ЕС: Запад утрачивает позиции в ряде африканских стран

Коллективный Запад утрачивает позиции в ряде африканских стран, в то время как другие страны укрепляют свое положение в данном регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Генштаба ЕС генерал-лейтенант Михель ван дер Лаан в ходе выступления в вашингтонском Центре европейского политического анализа.

"Нас, многие западные страны, включая США, в общем и целом выталкивают из Нигера, Мали, Буркина-Фасо, из других стран. И это вызовет проблемы в будущем, если мы будем бездействовать. Потому что мы увидим массовую миграцию в направлении Европы... Мы видим рост присутствия Китая, Ирана и некоторых других стран", - признал он.

По его словам, миграция как таковая не является проблемой, однако вместе с ней приходят терроризм и преступность.

"И мы не можем позволить, чтобы это проникло на европейскую территорию. Поэтому мы думаем над интегрированным подходом, чтобы нарастить свои усилия в Африке", - сказал он в связи с этим.

"В то же время, - считает глава Генштаба ЕС, - у нас очень хорошо обстоят дела в Мозамбике и Сомали, и мы начинаем прилагать новые усилия в Гвинейском заливе", - добавил генерал.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь при президенте Лукашенко
13 июня 2024 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi