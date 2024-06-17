Генштаб ЕС: Запад утрачивает позиции в ряде африканских стран

Коллективный Запад утрачивает позиции в ряде африканских стран, в то время как другие страны укрепляет свое положение в данном регионе.

Коллективный Запад утрачивает позиции в ряде африканских стран, в то время как другие страны укрепляют свое положение в данном регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Генштаба ЕС генерал-лейтенант Михель ван дер Лаан в ходе выступления в вашингтонском Центре европейского политического анализа.

"Нас, многие западные страны, включая США, в общем и целом выталкивают из Нигера, Мали, Буркина-Фасо, из других стран. И это вызовет проблемы в будущем, если мы будем бездействовать. Потому что мы увидим массовую миграцию в направлении Европы... Мы видим рост присутствия Китая, Ирана и некоторых других стран", - признал он.

По его словам, миграция как таковая не является проблемой, однако вместе с ней приходят терроризм и преступность.

"И мы не можем позволить, чтобы это проникло на европейскую территорию. Поэтому мы думаем над интегрированным подходом, чтобы нарастить свои усилия в Африке", - сказал он в связи с этим.

"В то же время, - считает глава Генштаба ЕС, - у нас очень хорошо обстоят дела в Мозамбике и Сомали, и мы начинаем прилагать новые усилия в Гвинейском заливе", - добавил генерал.