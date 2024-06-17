В Новой Каледонии возобновили работу аэропорта и сократили комендантский час

Власти французской тихоокеанской территории Новая Каледония сократили ночной комендантский час и возобновили работу международного аэропорта, который закрывали на месяц из-за гражданских беспорядков.

Власти французской тихоокеанской территории Новая Каледония сократили ночной комендантский час и возобновили работу международного аэропорта, который закрывали на месяц из-за гражданских беспорядков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AP .

Международный аэропорт Ла Тонтута, который соединяет столицу Новой Каледонии Нумеа с австралийским Сиднеем, японским Токио, Сингапуром и другими городами региона, вновь открылся в понедельник.

Ночной комендантский час также сокращается на два часа: его начало переносится с 18:00 на 20:00 из-за "улучшения ситуации и с целью содействия постепенному возвращению к нормальной жизни", говорится в заявлении властей.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о приостановке избирательной реформы на заморской территории страны в Новой Каледонии, которая спровоцировала гражданские беспорядки на архипелаге в мае.

Напомним, беспорядки в Новой Каледонии начались из-за избирательной реформы в которой местные силы, выступающие за независимость, видят угрозу ослабления позиций коренного народа. На архипелаге десятилетиями существует напряженность между коренным населением – канаками – и потомками колонизаторов, которые хотят остаться частью Франции.