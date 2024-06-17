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Председательство Венгрии в ЕС может укрепить позиции Израиля в Европе

Председательство Венгрии в ЕС может укрепить позиции Израиля в Европе Израиль дорожит дружескими связями с Венгрией и рассчитывает, что ее председательство в Евросоюзе поможет укрепить израильские позиции в Европе.
Другие страны
17 июня 2024 г. 22:19
Председательство Венгрии в ЕС может укрепить позиции Израиля в Европе

Израиль дорожит дружескими связями с Венгрией и рассчитывает, что ее председательство в Евросоюзе поможет укрепить израильские позиции в Европе.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу израильского МИД, об этом заявил глава ведомства Исраэль Кац по итогам встречи в Будапеште с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Он подчеркнул, что председательство Венгрии в ЕС дает "беспрецедентную возможность улучшить положение Израиля в Европейском союзе".

"Венгрия сыграет центральную роль в реализации концепции континентального коридора, который соединит Восток и Запад", - сказал министр.

"Ведущая роль Венгрии в ЕС может содействовать продолжению санкций против Ирана и его попыток обладать ядерным оружием. Важно, чтобы Евросоюз вместе с США и другими странами выступил против Ирана, чтобы предотвратить полномасштабную войну", - сказал Кац.

По информации ведомства, в ходе встречи "была достигнута договоренность о том, что Израиль положительно отреагирует на приглашение принять участие в Совете ассоциации Европейского союза, но под председательством Венгрии, которое начнется 1 июля".

Кац и Сийярто также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Европе, израильский министр поблагодарил коллегу за усилия его страны по борьбе с антисемитизмом.

Говоря о ситуации в секторе Газа, израильский министр подчеркнул, что для его страны приоритетным остается вопрос освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинскими радикалами из движения ХАМАС.

Израильский министр также сообщил, что его страна настроена на продолжение процесса нормализации отношений с арабскими странами в рамках "Авраамовых соглашений".

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