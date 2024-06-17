Президент Израиля обсудил с эмиссаром США ситуацию вокруг Ливана и Газы

Президент Израиля Ицхак Герцог принял старшего советника Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймоса Хокстина, выступающего посредником на переговорах по вопросам вокруг израильской границы с Ливаном.

Президент Израиля Ицхак Герцог принял старшего советника Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймоса Хокстина, выступающего посредником на переговорах по вопросам вокруг израильской границы с Ливаном.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы Израиля.

Согласно ее заявлению, Герцог и Хокстин "обсудили беспощадные атаки и ракетные обстрелы со стороны "Хезболлах", подстрекаемые Ираном, по северным городам Израиля, а также острую необходимость восстановить безопасность на северной границе и позволить жителям безопасно вернуться в свои дома".

Кроме того, они говорили "об острой необходимости добиться освобождения всех израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа".

"Президент подчеркнул, что это важный первый шаг в решении имеющихся проблем", - отметили в канцелярии.

Ранее днем Хокстина, прибывшего в Израиль с визитом, принял премьер Биньямин Нетаньяху. Во встрече также принял участие министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. По ее итогам канцелярия главы правительства не стала сообщать детали переговоров.