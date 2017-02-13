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    Генсек НАТО осудил пуск ракеты КНДР

    «Я осуждаю запуск КНДР баллистической ракеты» - заявил Столтенберг

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил пуск КНДР баллистической ракеты и заявил, что подобные провокации подрывают региональную и международную безопасность.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике Североатлантического альянса.

    «Я осуждаю запуск КНДР баллистической ракеты. Это еще одно нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года», — заявил Столтенберг.

    По его словам, продолжающиеся провокации и нарушения обязывающих резолюций Совета Безопасности ООН подрывают региональную и международную безопасность.

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