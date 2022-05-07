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Генсек НАТО: Мы должны быть готовыми к длительной войне в Украине

Генсек НАТО: Мы должны быть готовыми к длительной войне в Украине НАТО поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта, нужно избегать распространения боевых действий на другие страны.
Другие страны
7 мая 2022 г. 11:37
Генсек НАТО: Мы должны быть готовыми к длительной войне в Украине

НАТО поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта, нужно избегать распространения боевых действий на другие страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Welt am Sontag.

"К сожалению, мы должны быть готовыми к длительной войне в Украине, которая может затянуться на месяцы и даже годы. В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием времен Советского Союза и должна перейти на современное западное оружие, - сказал он. - Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения, Запад должен интенсифицировать поставки".

По словам генсека, требуется сделать все, чтобы конфликт не распространился на другие страны. "Поэтому мы не отправляем войска НАТО в Украину, - пояснил Столтенберг. - Мы поддерживаем эту страну, но НАТО осознанно не является стороной войны".

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