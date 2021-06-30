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Генконсульство Израиля открылось в Дубае

Генконсульство Израиля открылось в Дубае Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид принял в среду участие в церемонии открытия генерального консульства еврейского государства в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ)
Другие страны
30 июня 2021 г. 15:05
Генконсульство Израиля открылось в Дубае

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид принял участие в церемонии открытия генерального консульства еврейского государства в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

"Вчера мы открыли посольство в Абу-Даби, сегодня открываем консульство в Дубае. То, что мы открываем сегодня, - не только консульство, но и центр сотрудничества. Место, которое символизирует нашу [Израиля и ОАЭ] способность мыслить вместе, вместе развиваться, вместе менять мир", - заявил на церемонии Лапид, чьи высказывания распространила пресс-служба МИД.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. До заключения этих соглашений у еврейского государства из арабских стран были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

"Мир, который мы отмечаем сегодня, установлен не между правительствами и лидерами, а между людьми и странами. Таков наш взгляд на вещи, и именно поэтому мы стоим здесь сегодня", - сказал Лапид.

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