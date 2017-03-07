General Motors планирует сократить 1,1 тысячи рабочих в США

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Автопроизводитель General Motors (GM) намерен сократить 1,1 тыс. сотрудников в США в штате Мичиган в связи с переводом производственных мощностей в штат Теннесси.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Ранее GM сообщал, что планирует инвестировать $1 млрд в целях сохранения 1,5 тыс. рабочих мест.

В ноябре 2016 года автопроизводитель объявил о сокращении 2 тыс. сотрудников на американских заводах в связи с падением продаж. Это решение было реализовано за счет отказа от третьих смен в середине января 2017 года на заводах в Лордстоне, Огайо, Лэнсинге и Мичигане. В декабре 2016 года компания также объявила, что в марте 2017 года на заводе в Детройте будет сокращено еще 1,3 тыс. человек.