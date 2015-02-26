Генассамблея ООН приняла резолюцию о праздновании 70-летия победы над фашизмом

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны отмечать 70-летие окончания Второй мировой войны и предусматривающую проведение специального торжественного заседания в начале мая.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, документ, соавторами которого стали около 80 стран, в том числе Россия, Белоруссия, Великобритания, Германия, США, Франция и Япония, был принят консенсусом.

Резолюция напоминает, что победа союзников над фашизмом создала условия для учреждения в 1945 году Организации Объединенных Наций (ООН), "призванной предотвратить будущие войны и избавить грядущие поколения от их бедствий". В этой связи Генассамблея предлагает всем странам, структурам системы ООН, неправительственным организациям "соответствующим образом" отмечать важную дату "как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны". Документ просит председателя ГА Сэма Кутесу "провести в течение второй недели мая 2015 года специальное торжественное заседание Генеральной Ассамблеи в память о всех жертвах войны".