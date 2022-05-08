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G7 анонсировала поэтапный запрет на импорт нефти из России

G7 анонсировала поэтапный запрет на импорт нефти из России Лидеры стран "Большой семерки" договорились о постепенном снижении зависимости от российских энергоносителей. В первую очередь, ведущие экономики планеты планируют отказаться от нефти из России.
Другие страны
8 мая 2022 г. 20:46
G7 анонсировала поэтапный запрет на импорт нефти из России

Лидеры стран "Большой семерки" договорились о постепенном снижении зависимости от российских энергоносителей. В первую очередь, ведущие экономики планеты планируют отказаться от нефти из России.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Белого дома, государства G7 обязались снизить до минимума зависимость от энергоносителей из РФ. Первая цель - поэтапное прекращение или запрет импорта российской нефти.

"Мы позаботимся о том, чтобы сделать это своевременно, упорядоченно и таким способом, чтобы дать миру время для обеспечения альтернативных путей поставки. При этом мы будем работать вместе и с нашими партнерами для обеспечения стабильных и устойчивых глобальных поставок энергоносителей и доступных цен для пользователей", - говорится в заявлении.

"Большая семерка" собирается ускорить темпы сокращения глобальной зависимости от ископаемого топлива. Подход с переходом на "чистую энергетику", отметили страны-члены G7, вписывается в концепцию борьбы с изменениями климата.

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Версия на азербайджанском языке G-7 ölkələri Rusiyadan neft idxalını dayandırmağı öhdəsinə götürüb

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