Французский миллиардер пожертвовал 100 млн евро на реставрацию Cобора Парижской Богоматери

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Французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино пожертвовал 100 млн. евро на реставрацию собора Парижской Богоматери, который пострадал от сильного пожара накануне, cообщает Report со ссылкой на французские СМИ.

"Эта трагедия, которая задевает всех французов. Все хотят как можно скорее восстановить эту драгоценность нашего общего наследия", – заявил Франсуа-Анри Пино.

Средства выделит принадлежащая миллиардеру компания Artemis.

Глава региона Иль-де-Франс также сообщил, что на экстренную помощь собору, где произошел пожар, будет выделено 10 млн евро.

Накануне в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери, у здания обрушились шпиль и крыша. МВД Франции заявил, что Собор, возможно, не удастся спасти. В свою очередь французский президент Эмманюэль Макрон пообещал, что храм восстановят после пожара.

Пожар, длившейся более 10 часов, потушили позже полуночи. По предварительным данным, к пожару, по всей видимости, привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы.