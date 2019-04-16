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Собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти после пожара - МВД Франции - ВИДЕО

Собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти после пожара

Собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти после пожара.

Как передает западноевропейское бюро Report, об этом сообщили в МВД Франции.

Отметим, что в данный момент у здания обрушились шпиль и крыша, пожар продолжается.

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