Собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти после пожара - МВД Франции - ВИДЕО

Собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти после пожара.
Как передает западноевропейское бюро Report, об этом сообщили в МВД Франции.
Отметим, что в данный момент у здания обрушились шпиль и крыша, пожар продолжается.
Собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти после пожара.
Как передает западноевропейское бюро Report, об этом сообщили в МВД Франции.
Отметим, что в данный момент у здания обрушились шпиль и крыша, пожар продолжается.
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