Франция планирует вывезти своих граждан из Уханя

Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции готовит операцию по эвакуации соотечественников из китайского города Уханя после введения карантинных мер, фактически отрезавших его от внешнего мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил глава французского дипведомства Жан-Ив Ле Дриан.

"Генеральное консульство Франции в Ухане проинформировало граждан страны о том, что планирует в сотрудничестве с местными властями организовать автобусное сообщение с целью предоставить возможность французским гражданам, которые этого хотят, и их супругам и детям покинуть город", - цитирует его в пятницу вечером МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что 23 января начал работу специальный кризисный центр, который контактирует со всеми дипломатическими представительствами Франции в Китае. В связи с этим была открыта горячая телефонная линия.