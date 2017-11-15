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    Fox News: По программе Greencard жить в США переехали как минимум шесть человек, подозреваемых в терроризме

    Лотерея Greencard ежегодно предоставляет до 50 тысяч иммиграционных виз

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Как минимум шесть человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, переехали жить в США по лотерейной программе Greencard. Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на администрацию президента.

    Одним из них является Сайфулло Саипов, обвиняемый в совершении теракта в Нью-Йорке в Хеллоуин, в результате которого восемь человек погибли и более 10 пострадали. Иммигрант из Узбекистана С. Саипов приехал в США в 2010 году.

    Как сообщает телеканал, лотерея Greencard ежегодно предоставляет до 50 тыс. иммиграционных виз.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении закрыть иммиграционную программу по лотерейной выдаче Greencard после теракта на Манхэттене. 

    Для закрытия программы, запущенной в 1990 году, президенту потребуется одобрение Конгресса США.

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