Финляндия введет трехнедельный локдаун

Кабинет министров надеется сократить количество заражений, чтобы не возникло перегрузки системы здравоохранения

Правительство Финляндии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введёт дополнительные ограничения к уже существующим с 8 по 28 марта, в частности школьники старших классов перейдут на дистанционное обучение. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом объявила на пресс-конференции глава кабмина Санна Марин.

"С 8 по 28 марта в Финляндии будет введен трехнедельный локдаун. В этом случае в дополнение к уже принятым мерам вводится дистанционное образование на уровне средней школы и в старших классах базового образования. Кроме того, будут приостановлены групповые занятия лиц старше 12 лет", - отметила она.

Марин отметила, что "правительство вместе с президентом готово объявить в стране чрезвычайное положение".

Кабинет министров надеется с помощью этих мер сократить количество заражений, чтобы не возникло перегрузки системы здравоохранения.