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Евросоюз продлил санкции в отношении Венесуэлы

​Евросоюз продлил санкции в отношении Венесуэлы

ЕС продлил до 14 ноября 2020 года санкции против Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Совет ЕС.

"В свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, сопровождающегося постоянными действиями, подрывающими демократию, верховенство права и уважение прав человека, Совет сегодня продлил ограничительные меры в отношении Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2020 года", - говорится в решении.

Эти меры включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и блокирование активов 25 включенных в перечень лиц, занимающих официальные должности в Венесуэле.

"Эти меры призваны содействовать выработке демократических общих решений в целях обеспечения политической стабильности в стране и удовлетворения насущных потребностей населения. Целевые меры носят гибкий и обратимый характер и не направлены на причинение вреда венесуэльскому населению", - заявили в ЕС.

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