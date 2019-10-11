Евросоюз и Великобритания договорились активизировать переговоры по Brexit

Евросоюз и Великобритания договорились активизировать переговоры в ближайшие дни, чтобы достичь договоренности по вопросу ирландской границы после Brexit.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Главный переговорщик ЕК (по Brexit - ред.) Мишель Барнье сегодня утром провел конструктивную встречу с министром Великобритании по делам выхода из ЕС Стивеном Баркли... ЕС и Великобритания договорились активизировать дискуссии в ближайшие дни", - говорится в нем.

Как заявил ранее глава Евросовета Дональд Туск, шанс на достижение соглашения на предстоящем саммите глав государств ЕС остается. Этот саммит запланирован на 17-18 октября.

Британия должна покинуть ЕС 31 октября.