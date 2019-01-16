Европарламент: Отложить выход Лондона из ЕС на период после мая невозможно

Баку. 16 января REPORT.AZ/ Отложить дату выхода Великобритании из ЕС (Brexit) дальше общеевропейских выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая, невозможно.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава фракции либералов в Европарламенте, координатор ЕП по Brexit Ги Верхофстадт, выступая на слушаниях в Страсбурге.
"Звучат предложения отложить Brexit, однако если отложить его дальше даты европейских выборов, то это лишь увеличит неопределенность в нашем обществе и экономике", - заявил Верхофстадт, который назвал все тему Brexit "дракой в Консервативной партии Великобритании".
Если Великобритания остается членом ЕС на момент выборов в Европарламент, то выборы должны проходить и на ее территории, что невозможно с учетом ее намерения покинуть сообщество, пояснил он.
Ранее британские парламентарии проголосовали против согласованной с Брюсселем сделки по выходу страны из состава ЕС.
Tural AsadiАвтор новости