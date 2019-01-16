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    Европарламент: Отложить выход Лондона из ЕС на период после мая невозможно

    Баку. 16 января REPORT.AZ/ Отложить дату выхода Великобритании из ЕС (Brexit) дальше общеевропейских выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая, невозможно.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава фракции либералов в Европарламенте, координатор ЕП по Brexit Ги Верхофстадт, выступая на слушаниях в Страсбурге.

    "Звучат предложения отложить Brexit, однако если отложить его дальше даты европейских выборов, то это лишь увеличит неопределенность в нашем обществе и экономике", - заявил Верхофстадт, который назвал все тему Brexit "дракой в Консервативной партии Великобритании".

    Если Великобритания остается членом ЕС на момент выборов в Европарламент, то выборы должны проходить и на ее территории, что невозможно с учетом ее намерения покинуть сообщество, пояснил он.

    Ранее британские парламентарии проголосовали против согласованной с Брюсселем сделки по выходу страны из состава ЕС. 

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