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    Британские депутаты проголосовали против сделки об условиях Brexit

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Британские парламентарии проголосовали против согласованной с Брюсселем сделки по выходу страны из состава Европейского союза.

    Как передает Report, в поддержку документа высказались 202 представителя палаты общин, против — 432.

    Кроме того, парламентарии не одобрили поправку к соглашению по брекситу, которая предусматривала право страны на односторонний отказ от согласованного с ЕС плана по ирландской границе (backstop) — 600 голосов «против», 24 — «за».

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