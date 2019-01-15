Британские депутаты проголосовали против сделки об условиях Brexit

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Британские парламентарии проголосовали против согласованной с Брюсселем сделки по выходу страны из состава Европейского союза.
Как передает Report, в поддержку документа высказались 202 представителя палаты общин, против — 432.
Кроме того, парламентарии не одобрили поправку к соглашению по брекситу, которая предусматривала право страны на односторонний отказ от согласованного с ЕС плана по ирландской границе (backstop) — 600 голосов «против», 24 — «за».
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