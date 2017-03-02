Европарламент лишил парламентария депутатской неприкосновенности

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Брюсселе Европарламент проголосовал за снятие парламентского иммунитета с лидера партии "Национальный фронт" и главы парламентской фракции "Европа наций и свобод" Марин Ле Пен, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что во Франции Марин Ле Пен является фигурантом расследования, открытого прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств ИГ, которые политик разместила в своем Twitter.

Запрос о лишении Ле Пен иммунитета был направлен французской стороной. Однако решение ЕП, как отмечают эксперты, никак не повлияет на статус политика как кандидата в президенты.