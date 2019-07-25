Еврокомиссар: В Ираке и Сирии находятся 1,4 тысяч детей из Европы

Власти ЕС не знают, где находятся порядка 2,5 тысячи боевиков, ранее покинувших европейские страны и уехавших в зоны конфликтов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг на комитетских слушаниях в Европарламенте.

"По нашим оценкам, 5,5 тысячи иностранных боевиков покинули европейские страны, чтобы отправиться в зоны конфликта в Ираке и Сирии. Из них две трети – это мужчины, четверть – женщины", - сообщил Д.Кинг.

Он также заявил, что, по предварительным оценкам, 1,4 тысячи были ликвидированы.

"Тут очень трудно быть абсолютно точными, но мы думаем, что по меньшей мере 1,4 тысячи были уничтожены, но это число может быть больше", - добавил он.

При этом, согласно данным, которые предоставили страны ЕС, порядка 1,6 тысячи боевиков вернулись. "Таким образом, еще 2,5 тысячи остаются неучтенными, мы не знаем, где они находятся. Они все еще могут быть в зонах конфликтов, возможно, в других", - подчеркнул еврокомиссар.

Он также сообщил, что в регионе могут находиться 1,4 тысячи детей, у которых по меньшей мере один родитель имеет гражданство ЕС.