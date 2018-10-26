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    ЕС ужесточил санкции в отношении Северной Кореи

    В черный список вошли три торговых судна, занимающиеся перевозкой нефти

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз в очередной раз ужесточил санкции  в отношении Северной Кореи.  Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится  в официальном журнале Евросоюза.

    "16 октября Комитет Совета Безопасности ООН [по санкциям против КНДР] определил три торговых судна для запрета захода в международные порты. В этой связи санкционный список ЕС должен быть дополнен в соответствии с этим решением", - говорится в документе.

    В приложении перечислены три северокорейских торговых судна, занимающиеся перевозкой нефти в нарушение ограничительного режима ООН.

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