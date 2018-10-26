ЕС ужесточил санкции в отношении Северной Кореи

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз в очередной раз ужесточил санкции в отношении Северной Кореи. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном журнале Евросоюза.

"16 октября Комитет Совета Безопасности ООН [по санкциям против КНДР] определил три торговых судна для запрета захода в международные порты. В этой связи санкционный список ЕС должен быть дополнен в соответствии с этим решением", - говорится в документе.

В приложении перечислены три северокорейских торговых судна, занимающиеся перевозкой нефти в нарушение ограничительного режима ООН.