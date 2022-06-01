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ЕС назвал сроки введения нового пакета санкций ЕС против России

ЕС назвал сроки введения нового пакета санкций ЕС против России Шестой пакет санкций ЕС против России, который включает отложенное на полгода эмбарго на танкерные поставки российской нефти в страны ЕС, может быть окончательно утвержден 1-2 июня.
Другие страны
1 июня 2022 г. 05:16
ЕС назвал сроки введения нового пакета санкций ЕС против России

Шестой пакет санкций ЕС против России, который включает отложенное на полгода эмбарго на танкерные поставки российской нефти в страны ЕС, может быть окончательно утвержден 1-2 июня.

Как передает Report, об этом заявил на итоговой пресс-конференции саммита ЕС глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Я могу подтвердить, что юридический текст постановления Совета ЕС о санкциях уже редактируется, это вопрос часов, мы рассчитываем, что юридический текст будет утвержден завтра вечером или послезавтра", - сказал Мишель.

Саммит ЕС, после продолжавшихся почти месяц дебатов согласовал шестой пакет санкций против России, который, помимо частичного отложенного эмбарго на российскую нефть, должен включать расширение черного списка, отключение от SWIFT Сбербанка и еще двух российских банков и запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, названия которых будут объявлены после окончательного утверждения санкций.

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